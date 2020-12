Prefeitura será comandada pelo presidente da Câmara do Rio

Rio de Janeiro — Com a prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Jorge Felippe (DEM), assumirá interinamente a prefeitura do Rio. Fernando Mac Dowell, que era o vice-prefeito, morreu em maio de 2018. O vereador Jorge Felippe está em seu sétimo mandato na Câmara do Rio e é presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pela oitava vez consecutiva.