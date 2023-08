Presidente da Alerj emite nota oficial em solidariedade à deputada Marina do MST

Estado do Rio – A presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tomou conhecimento do repugnante episódio de intolerância democrática que prejudicou a visita da excelentíssima deputada Marina do MST ao município de Nova Friburgo.

A discordância ideológica é inerente ao regime democrático, e as críticas aos mandatários deste Estado contribuem para o fortalecimento do Estado de Direito Democrático. Contudo, não podemos transigir com violência, seja física ou psicológica, mesmo que sob forma de coação, que visassem a impedir os trabalhos da eminente parlamentar.

A presidência do Parlamento fluminense prestará atenção à investigação dos fatos, esperando dos órgãos públicos constitucionalmente competentes sua pronta elucidação, além de solicitar, junto à Mesa Diretora, a criação de um Grupo de Trabalho perante a Procuradoria Legislativa para que seja viabilizada a defesa no âmbito jurisdicional das prerrogativas dos parlamentares”.