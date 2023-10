Presidente do TCE/RJ ministra palestra na Câmara Municipal de Volta Redonda

Volta Redonda – O presidente do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio), conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, está em Volta Redonda, nesta quinta-feira (19), participando do projeto ‘TCE Presente: orientações para uma gestão efetiva’. O evento acontece na Câmara Municipal e palestra do presidente do TCE será às 10h com o tema: ‘O TCE-RJ e o Diálogo Interinstitucional com os Municípios’.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), e o treinamento é voltado para funcionários públicos e tem como objetivos promover o aprimoramento da gestão pública, a ampliação da transparência e do controle social. Também estão no local, o vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, o prefeito de Valença, Jairo Baptista, o prefeito de Resende, Diogo Balieiro, o prefeito de Vassouras, Fernandinho Graça, o vereador Rodrigo Furtado e membros das Câmaras de Piraí, Rio Claro e Resende.

A capacitação será no plenário da Câmara Municipal, na Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco, nº 511, no Aterrado, é aberta para servidores dos municípios de todo o Sul Fluminense.

Programação do evento

10h – Palestra: ‘O TCE-RJ e o Diálogo Interinstitucional com os Municípios’, com o conselheiro-Presidente do TCE-RJ, Rodrigo Melo do Nascimento;

11h – Palestra: ‘O Papel dos Tribunais de Contas’, com o vice-Presidente do TCE-RJ e Presidente do Conselho Superior da ECG (Escola de Contas e Gestão) do TCE-RJ, Márcio Pacheco;

12h – Palestra: ‘Controle externo por políticas públicas’, com o secretário-Geral de Controle Externo do TCE-RJ, Oséias Santana;

14h – Qualificação ECG/TCE-RJ: ‘Os Principais Impactos da Nova Lei de Licitações e Contratos nas Obras e Serviços de Engenharia’, com o auditor de Controle Externo do TCE-RJ, Rafael do Amaral Guedes.

Vídeo de José Roberto Paiva