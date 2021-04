Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 16:54 horas

Volta Redonda – A presidente do diretório do Patriota no Estado do Rio, Eliane Cunha, esteve no gabinete do vereador Dinho (Patriota). Ela informou o vereador que cumpre agenda pelo Estado do Rio e tem conversado com parlamentares. Segundo ela, Dinho é uma referência no Médio Paraíba. Eliane está preparando o terreno para eleger um deputado federal, alguém que seja representante de peso e detentor de uma representatividade significativa em Volta Redonda e região.

– Acredito que, com a ajuda do povo de Volta Redonda, e confiando na região,que também abraçará sua jornada, com a certeza que será um Deputado Federal atuante na busca de recursos para todas as áreas e necessidades da população. Eu acredito e confio no potencial dele – disse Eliane Cunha.

Após a reunião no gabinete, Eliane acompanhou o vereador durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Volta Redonda. Na oportunidade, fez elogios ao vereador e disse que, pela junção de história de vida com trajetória política, notou que o parlamentar é trabalhador, responsável e muito comprometido com as funções públicas que exerceu.

O vereador Dinho descreveu ser uma honra receber uma amiga que a política trouxe e permanece pela excelente relação entre eles. Quanto ao convite feito pela Presidente, declarou ser totalmente partidário e se o partido avalizar essa pretensão, não se acovardará e que seja feita a vontade Deus. Continuou falando que hoje é primeiro suplente de Deputado Estadual, eleições de 2018, quando obteve 12.700 votos, reflexo da confiança que o eleitor depositou nele, somando os voltarredondenses e a região.

Na próxima terça-feira, dia 13, Dinho tem compromisso na Sede do Patriota, na Tijuca, na capital do Estado do Rio, quando será definido seu futuro, já adiantado através do convite feito por Eliane Cunha, quando seguirá na batalha das eleições de 2022.

-Pra mim, que seja feita a vontade de Deus. Sei do meu comprometimento com o partido, do apoio que a minha família me dá e dos amigos que me acompanham… hoje, meu compromisso é exercer meu papel de representante do povo, cuidar dos munícipes e estar próximo das necessidades das comunidades que esperam e contam com o trabalho que realizo, e em 2022 estarei à frente da CMVR, e quem sabe também na disputa de uma cadeira na esfera federal – concluiu Dinho.