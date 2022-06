Presidente estadual do Republicanos confirma apoio ao governador Cláudio Castro

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 19:12 horas

Volta Redonda – O presidente estadual do Republicanos, Luiz Carlos Gomes, esteve na terça-feira (28) em Volta Redonda, para reuniões com lideranças da região e pré-candidatos. O encontro aconteceu na rádio Volta Redonda FM, no Dourados Shopping, no bairro Retiro, durante a manhã. Na visita, Luiz Carlos confirmou a nossa equipe que o partido vai apoiar Cláudio Castro para o governo do estado. Tendência esperada por conta das movimentações das bancadas federal e estadual da legenda.

– Nós estamos com Cláudio Castro. Uma pessoa simples que tem se preocupado com o interior. Merece nosso respeito e ajuda. Pensamos em fazer o maior número de deputados federais e estaduais que o nosso Rio de Janeiro seja bem representado e sempre em prol da população – ressaltou Luiz Carlos.

No interior, Luiz Carlos revelou que a região tem Paulo Cesar Alves, o “PC”, como pré-candidato a deputado federal. Para estadual, nomes como Danny Villas Boas, de Barra Mansa, e Elaine Constantino por Resende. O presidente, também é pré-candidato a deputado federal, disse que político “tem que gostar do povo e não do poder”.

– Temos excelentes nomes na nossa nominata, aqui na região e na capital, para ser definido na convenção. É um partido sério e sempre se posiciona para o que vai beneficiar a população. Fazer uma política que cada vez mais as pessoas possam perceber que estamos trabalhando por todo estado do Rio de Janeiro – afirmou o presidente.

O presidente ainda disse que está rodando o estado para saber as necessidades da população e deve, em breve, realizar um evento na região.

– Conhecendo melhor as necessidades é que vamos saber o que tem de bom e o que falta para que o estado evolua ainda mais. Podem esperar do Republicanos seriedade, compromisso, transparência e lealdade – finalizou Luiz Carlos.