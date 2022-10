Primeira semana após retorno de Jari à Alerj tem ações na rua e na Assembleia

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 11:45 horas

Sul Fluminense – O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) aproveitou a primeira semana após reassumir o mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), no último dia 6, para estudar os Projetos de Lei em pauta e também se inteirar do trabalho nas comissões parlamentares de Educação e Ciência e Tecnologia das quais faz parte. Jari foi eleito deputado estadual para o mandato de 2023 até 2026, mas já retornou à Alerj como suplente para vaga que ocupou por 100 dias entre dezembro do ano passado e março deste ano.

Em seu primeiro discurso na assembleia, Jari agradeceu aos eleitores de Volta Redonda, do Sul Fluminense e de todo Estado do Rio que o escolheram como representante. “É uma felicidade poder antecipar o trabalho como deputado que será pautado na defesa da vida, da família e da participação popular. Quero dizer à população que, com diálogo, vou contribuir para fazer do Rio o lugar onde os moradores querem viver. Por isso, já retomei as edições do projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ para ouvir a comunidade e procurar melhorias”, afirmou o parlamentar, agradecendo também aos colegas deputados que, mais uma vez, o receberam de braços abertos.

O projeto “Deputado na Sua Cidade” é uma versão ampliada do “Vereador no Seu Bairro”, realizado por Jari desde o início do primeiro mandato como vereador de Volta Redonda em 2013. Com a ação de participação popular, com edição semanal, o parlamentar percorre os municípios do Estado do Rio, priorizando o Sul Fluminense. Nos 100 dias como deputado, levou o projeto para 12 cidades da região e agora vai revisitar e conhecer novos locais.

Volta Redonda, que elegeu Jari por três vezes vereador e foi fundamental para que conquistasse a vaga como deputado estadual, sediou a primeira edição após o retorno do parlamentar à Aerj e vai receber a segunda, na próxima semana. O deputado já esteve na Vila Santa Cecília e na manhã de segunda-feira, dia 17, estará no Aterrado. Os locais foram escolhidos por serem grandes centros comerciais e receberem pessoas de todos os bairros da cidade.

“A retomada do ‘Deputado na Sua Cidade’ oficializa a participação popular no meu mandato na Alerj, mas ressalto que isso acontece no dia a dia do meu trabalho. Esta primeira semana após as últimas eleições, por exemplo, percorri os bairros de Volta Redonda, estive na Feira Livre e na entrada da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) para agradecer à população e conversar sobre as expectativas da população”, falou Jari, lembrando que também esteve com lideranças políticas de municípios da região.

Participação em evento do PSB de apoio à candidatura Lula

Na última segunda-feira, dia 10, o deputado Jari participou de evento na sede do PSB (Partido Socialista Brasileiro), no Centro do Rio de Janeiro, de apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Brasil. O presidente Estadual do partido, Alessandro Molon, e outras lideranças também estavam no encontro.