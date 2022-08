Primeiro Encontro Regional do Médio Paraíba tem presença de Claudio Castro

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 08:52 horas

Volta Redonda – O governador Cláudio Castro participou do primeiro Encontro Regional do Médio Paraíba, em Volta Redonda, nesta segunda-feira (1/8). O objetivo foi promover o diálogo, ouvir demandas e apresentar projetos e ações do Governo do Estado. Prefeitos de diferentes municípios, deputados federais e estaduais, vereadores, lideranças políticas e moradores da região marcaram presença no encontro, que aconteceu no Clube Comercial da cidade.

– Não tem nada mais gratificante do que ver essa união hoje, que simboliza a mudança que tanto precisamos. O meu carinho por Volta Redonda e pelo interior do Rio é enorme. Juntos caminhamos na base do diálogo para construir o estado que queremos – falou o governador, que estava acompanhado do pré-candidato a vice-governador, Washington Reis.

Durante o evento, Castro falou sobre os principais investimentos do governo em cidades como Volta Redonda. O município recebeu mais de R$ 230 milhões nos últimos dois anos, entre obras de infraestrutura, repasses para as áreas de Saúde, Desenvolvimento Social e Segurança.

– Governador, o que está acontecendo hoje em todo o estado você ajudou a construir, pois tem ajudado todos os municípios. As 92 cidades estão contando com uma ajuda que nunca tiveram. Muitos lugares estavam totalmente quebrados e você nos estendeu a mão. Muito obrigado! – disse o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.