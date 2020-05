Processo criminal contra Paulinho do Raio-X vem para Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 17:18 horas

Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decide que vereador afastado deve ser processado e julgado na cidade

Volta Redonda – A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) decidiu que o vereador afastado Paulinho do Raio-X deve ser processado e julgado na cidade. A decisão foi tomada depois que a Justiça de Volta Redonda mandou para o TJRJ um processo criminal que corria na cidade contra Paulinho. O parlamentar é acusado de corrupção passiva, resistência, ameaça e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi preso em flagrante, quando recebia dinheiro do prefeito Samuca Silva para evitar novos processos de impeachment contra o prefeito na Câmara Municipal. Samuca foi quem denunciou a tentativa de extorsão ao MPRJ e gravou, com autorização judicial, conversas sobre o assunto.

O Ministério Público estadual (MPRJ) da Capital declarou incompetência no caso, alegando que o artigo 29, inciso X da Constituição Federal “não contempla o foro por prerrogativa de função para o Vereador, mas somente para o Prefeito, de modo que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ao prever tal prerrogativa, teria violado o princípio da simetria, posto que inviável a outorga de foros privilegiados por meio de Constituição Estadual”.

O desembargador Gilmar Augusto Teixeira acolheu a argumentação, e Paulinho do Raio X agora será processado e julgado em Volta Redonda.

O vereador Rodrigo Furtado, que é advogado e presidente da CPI que apura se houve quebra de decoro por parte de Paulinho do Raio-X no caso – a “CPI da Injeção”, conforme Rodrigo a nomeou, disse que a discussão sobre a competência para o julgamento do vereador afastado pertence à Justiça, mas opinou que o TJ decidiu de maneira correta:

– Não obstante haver determinação na Constituição do Estado do Rio de que o vereador deve ser processadoi e julgado em segunda instância, a Constituição Federal não prevê essa distinção. Dessa forma, há possibilidade de o caso ser processado e julgado pelo juízes da comarca de origem – afirmou.

Acesso

Rodrigo Furtado também abriu para todos os vereadores de Volta Redonda o acesso a vídeos, gravações e depoimentos em poder da “CPI da Injeção”. Ele afirmou que isso é impostante para os parlamentares formem suas convicções para votarem a admissibilidade do processo de cassação de Paulinho do Raio-X, proposto por ele, e do relatório final dos trabalhos da comissão.

– Ressalta-se que o princípio da publicidade insculpido no artigo 37 da Constituição Federal deve nortear todos os atos da Administração Pública nas esferas do Executivo do Legislativo e do Judiciário – disse.

Ele também afirmou que o sigilo das informações é medida de exceção, e que no entender dele, como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, isso não se faz mais necessário, uma vez que o vereador afastado solicitou, através de seu advogado, todas as peças da “CPI da Injeção”.