Professor Habibe afirma que eleitores querem novas formas de administrar

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 16:27 horas

Volta Redonda – O professor Alexandre Habibe, candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PC do B, acredita que o eleitorado continua em busca de novidades. No entanto, ele afirma que essa busca deixou de ser por alguém que não seja político e passou a ser por um candidato que proponha mudanças efetivas na forma de administrar.

Segundo ele, os juros pagos pela dívida do município pressionam demais o orçamento: “Há 15 anos, cresce a dívida e o serviço da dívida. Vamos ter quatro anos duríssimos”, afirma, dizendo a seguir o acredita que deve ser feito.

– Para fazer uma boa administração é preciso buscar formas de dar atenção aos problemas do município, em vez de fazer acordos políticos de olho em uma possível reeleição. Essa nova forma de administrar significa reduzir o custeio, que é a despesa que se tem simplesmente para fazer a “máquina” funcionar, para liberar recursos para investimento. Infelizmente, há mais de vinte anos que Volta Redonda vem gastando demais com o custeio e com isso faltam recursos para investimento. O ponto de partida é ajustar o custeio e alongar os prazos de vencimento da dívida. Com isso, será possível liberar recursos para investir em um novo modelo de desenvolvimento – afirma Habibe.

O candidato afirma que o projeto é “dotar Volta Redonda escolas e creches em tempo integral e com educação integral, não apenas no sentido do horário, mas com atividades educacionais maisl amplas, viabilizando condições para que as mulheres mães possam investir em formação acadêmica e qualificação profissional. E fazer melhorias na vida cotidiana da cidade, transformando Volta Redonda em uma cidade com acessibilidade, que atenda as necessidades da população nas suas necessidades com fiscalização do horário regular de transporte público, opções de mobilidade urbana segura, com ciclovias e outros meios comprometidos com o meio ambiente. Quanto à economia, precisamos pensar um futuro além da dependência da CSN, transformando a cidade em polo de tecnologia e inovação”.