Professor Habibe comenta a importância das eleições no âmbito da democracia ao votar

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 13:50 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda, Professor Habibe (PCdoB), votou no fim da manhã deste domingo (15) em sua seção na unidade do Senai, no bairro Aero Club. O candidato estava acompanhado de sua comitiva e alguns apoiadores.

Na ocasião, Habibe destacou importância das eleições no âmbito da democracia. “São em dias como esse que precisamos levantar a bandeira da defesa da democracia. É através do processo democrático que podemos mudar os rumos de nossa gente. Nosso voto é o poder popular”, afirmou o professor.

O candidato ainda comentou sobre sua percepção em relação aos eleitores, que, segundo ele, demonstram uma vontade pela mudança na política de Volta Redonda.

– Vivemos em um momento muito difícil, mas ao decorrer dos 45 dias pudemos perceber a esperança nos olhos das pessoas. Elas sabem que existem pessoas que realmente podem fazer a diferença. O próximo governo precisa de um olhar mais especial para a população” – comentou.

Por fim, o candidato agradeceu todo o apoio que recebeu durante o período de eleição. “Foram 45 dias muito intensos, no início da campanha não sabíamos o que nos esperava. As coisas começaram e foram ganhando forma, foi maravilhoso ver que o sentimento das pessoas era o mesmo que os nosso e que os anseios comungavam pro mesmo caminho. Sou eternamente grato por todo apoio e carinho que tivemos nesse período” finalizou.