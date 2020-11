Professor Habibe programa carreatas em busca do segundo turno

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 17:38 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PCdoB, Professor Habibe, realizará diversas carretas entre os dias 4 e 14 de novembro. A intenção é divulgar sua candidatura e estar em contato com os eleitores.

Para Habibe, uma agenda completa faz toda a diferença: “Queremos chegar ao máximo de pessoas possíveis, nosso projeto vem crescendo e isso é resultado do nosso empenho nos últimos dias. Estamos contentes e animados para os próximos passos.” Afirmou.

Habibe se mostrou confiante nessa reta final. “As pessoas estão engajadas e nos apoiando muito. Ficamos muito felizes em ver que nossa candidatura está em adesão entre os eleitores, sabendo disso hoje iniciamos nosso projeto rumo ao segundo turno” contou.

As próximas carreatas do candidato visitarão os bairros Sessenta, Siderópolis, Casa de Pedra, Vila Rica, Jardim Amália, Água Limpa, Três Poços, Vila Rica (Três Poços), Retiro, Vila Mury, Niterói, Vila, Siderlândia, Belmonte, Conforto, Ponte Alta, Eucaliptal, 249, 208, São Lucas e São Cristóvão. As informações sobre concentração e horários serão divulgadas nas redes sociais do candidato.