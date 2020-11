Professor Habibe termina campanha falando em esperança e dignidade

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 15:31 horas

Volta Redonda – Entre eleitores e apoiadores, pouco antes de carreata pela cidade, o Professor Habibe, candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PD do B, falou um pouco sobre sua trajetória rumo ao Palácio 17 de Julho.

“Nossa campanha percorreu os quatro cantos de nossa cidade. Uma campanha alegre, com a vontade certa de devolver a esperança e dignidade para o povo de Volta Redonda”, afirmou o candidato.

Reforçou os desafios da administração municipal: “o governo de Volta Redonda precisa alcançar novamente quanto ao respeito e a credibilidade da população, com um governo que administre tratando o dinheiro público com responsabilidade e seriedade nos próximos quatro anos.”

E finalizou sugerindo saídas para a crise financeira que o município enfrenta: “não há saída individual para a crise sob a qual vivemos. Só haverá futuro se pensarmos no comum, na comunidade, na comunhão, no social. Se percebermos que o único futuro eticamente aceitável é aquele no qual todos e todas têm um lugar. Acreditamos na empatia e na solidariedade e lutamos por um futuro próximo próspero e com mais possibilidades para todos”.