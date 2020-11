Professor José Osmar promove a primeira carreata de sua campanha

Matéria publicada em 1 de novembro de 2020, 17:06 horas

Rio Claro – O candidato à reeleição para a Prefeitura de Rio Claro, Professor José Osmar (PSC) realizou sua primeira carreata na tarde do último sábado (31) em Rio Claro. O ato aconteceu no trajeto que liga o subdistrito de Pouso Seco e o distrito e Passa Três. Segundo os organizadores, ação reuniu 420 carros e em torno de 1500 pessoas.

Para José Osmar, o tamanho do ato simbolizou a organização da sua base de apoio. “É muito gratificante ver que as pessoas confiam na continuidade do nosso trabalho e nos apoiam nesses tipos de ação. Reunir mais de 400 carros na nossa primeira carreata das eleições de 2020 nos mostra que estamos no caminho certo e as pessoas querem mais da gente” comentou José Osmar.

O candidato a vice, Babton Biondi, também se mostrou muito contente com o resultado do evento: “Foi uma festa. Mesmo que nós estivéssemos cada um em seu veículo e respeitando as medidas de segurança contra o coronavírus, nós pudemos sentir a emoção e a alegria das pessoas que estavam ali. Estamos muitos gratos.” relatou.

José Osmar pretende realizar outra carreata no próximo sábado (7) no intuito de divulgar sua candidatura e manter contato com os eleitores. Esse próximo ato acontecerá ao longo da estrada que liga o distrito sede Rio Claro com o distrito de Lídice.