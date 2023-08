Professores de Barra Mansa aceitam proposta de Drable e encerram greve

Barra Mansa – O embate entre os professores da rede municipal de ensino e a prefeitura de Barra Mansa parece ter chegado ao fim, pelo menos por enquanto. Em greve desde o dia 22 de agosto, a categoria aprovou em assembleia, nesta terça-feira (29), a proposta apresentada pelo prefeito Rodrigo Drable: adicional de regência de 41% e a retirada de critérios de avaliação para o recebimento do valor.

De acordo com o diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino em Barra Mansa (Sepe-BM), Carlos Roberto de Almeida, o Beto, a medida ainda não é a ideal. “Foi aprovada por ampla maioria pelo fim do movimento grevista. A categoria votou também a aprovação das propostas apresentadas pelo governo com a avaliação de que não é o ideal, mas é o que pudemos avaliar como o possível para o momento. Continuamos nas tratativas por outras questões”, afirmou Beto.

Além da regência de 41%, o governo municipal também se comprometeu a abonar as faltas dos professores durante a semana de greve, com reposição de calendário.

Entenda o caso

Em greve desde o dia 22 de agosto, os professores da rede municipal de ensino pleiteavam junto à administração municipal a derrubada da mensagem enviada à Câmara de Vereadores, que diminuía o adicional de regência do magistério de 95% para 20%. À época, a justificativa do governo era de que a prefeitura não conseguiria arcar com o pagamento do piso nacional da categoria mais os 95% de regência. Após vários encontros entre representantes do Sepe-BM e o prefeito Rodrigo Drable, ficou acertado que os professores receberão 41% de regência mais o piso nacional do magistério.