Programa de Defesa Pessoal para Mulheres é aprovado em Volta Redonda

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou, em segunda votação, Projeto de Lei do vereador Halison Vitorino criando o Programa de Defesa Pessoal para Mulheres. A medida, que segue para sanção do prefeito Antônio Francisco Neto, prevê a implantação de cursos de defesa pessoal voltados à dissuasão da violência doméstica e familiar.

Segundo o projeto, esses cursos poderão ser realizados em espaços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. As atividades incluem aulas regulares e itinerantes, palestras, workshops e seminários. Para aplicação da iniciativa, o Poder Público Municipal poderá realizar parcerias com instituições não governamentais, convênios e outras formas legais, desde que estas medidas de prevenção sejam aplicadas.

“Esse projeto vem somar às inúmeras ações já realizadas na nossa cidade, onde a exemplo de diversas localidades do país, os casos de agressões contra a mulher não param de crescer. Acreditamos que a defesa pessoal pode ser realizada com técnicas simples para ajudar a mulher a se defender do agressor com eficiência e da forma correta, preservando sempre a sua integridade”, ressaltou o vereador.

Empoderadas

A aprovação da lei proposta pelo vereador Halison Vitorino segue na mesma linha de outro programa implementado em Volta Redonda, a pedido do parlamentar: o Empoderadas, com técnicas de Defesa Pessoal para mulheres e meninas, vítimas de violência doméstica. O projeto, do governo do estado em parceria com a Prefeitura, atende três localidades de Volta Redonda: Rústico, Retiro e Califórnia.