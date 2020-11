Programa de Recuperação Econômica de Volta Redonda já é lei

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 15:43 horas

Volta Redonda– O programa para recuperação econômica de Volta Redonda, projeto de lei 5742/2020 de autoria do vereador Marcelo Moreira, foi sancionado recentemente pelo Executivo. O programa tem como objetivo estimular o desenvolvimento e a recuperação das atividades econômicas do município, em vista das perdas ocasionadas pela pandemia causada pela Covid-19, que exigiu o fechamento temporário de praticamente todos os setores da economia local.

O projeto foi dividido em quatro etapas: racionalização das atividades burocráticas e fiscais, permitindo o aceleramento na abertura e expansão de atividades econômicas no município; capacitação de empreendedores e colaboradores, com objetivo de melhorar a produtividade das empresas, e; flexibilização, permitindo que as empresas possam se adequar a situação atual através de facilidades temporárias no cumprimento de suas obrigações tributárias e fiscais; negociação com a aproximação das empresas locais entre elas, incentivando o fortalecimento da cadeia produtiva local, com o aumento de vendas entre as empresas do lugar bem como a aproximação com os setores públicos.

Marcelo explicou que essas ações englobam a simplificação dos processos de abertura e fechamento de empresas, a liberação automática de alvarás, a simplificação dos processos de controles e sistemas fiscais, convênios com entidades e instituições especializadas, recomposição do fluxo de caixa das empresas locais, oportunidades de compras e vendas entre empresas da cidade, entre outras atividades.

De acordo com Marcelo, essa iniciativa vai ajudar os comerciantes da cidade a reerguerem seus negócios, principalmente os pequenos empresários, para que eles possam aumentar a geração de emprego em Volta Redonda e, consequentemente, isso reflete em ganhos positivos para a população. “Essa lei irá ajudar a reconstruir economicamente nossa cidade e todos os estabelecimentos que sofreram com a crise esse ano”, destacou o vereador.