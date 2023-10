Programa ‘Limpa Rio’ contemplará Paraty e outros municípios fluminenses

Paraty –O prefeito Luciano Vidal participou, nesta quinta-feira (19), do lançamento da nova fase do programa ‘Limpa Rio’. O evento aconteceu no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, no Rio.

De acordo com Vidal, Paraty vai receber o programa a partir da próxima semana, com maquinários que limparão os rios do município para melhorar a qualidade da água e garantir a desobstrução dos canais.

“Também recebemos da superintendência do INEA a licença para começar a dragagem no canal pesqueiro da Ilha das Cobras e do canal de acesso ao Cais de Turismo”, afirmou o prefeito, acrescentando que os rios Perequê-Açu, Mateus Nunes e Jabaquara, dentre outros, serão beneficiados.

O programa

O ‘Limpa Rio’ abrange os serviços de limpeza e desassoreamento de rios e canais do estado para mitigar inundações decorrentes do transbordamento desses cursos d’água. A ação ganha importância no período do verão, quando chuvas mais intensas costumam causar transbordamentos.

Com investimentos provenientes do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam), todos os 92 municípios do estado serão contemplados com ações do programa.

“O ‘Limpa Rio’ é fundamental para levar segurança ambiental e qualidade de vida à população, identificando, planejando e executando a limpeza e desassoreamento dos rios com histórico de transbordamento. Assim, vamos atuar em todo o estado para minimizar o impacto das fortes chuvas”, afirmou o secretário de Ambiente e Sustentabilidade e vice-governador, Thiago Pampolha.

Segundo ele, só no primeiro semestre deste ano, o programa ‘Limpa Rio’ beneficiou 401 rios e canais de 50 cidades fluminenses com limpeza e desassoreamento de trecho de 183 quilômetros desses corpos hídricos . As intervenções retiraram 491.775 metros cúbicos de sedimentos para destinação ambiental adequada.