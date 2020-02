Programa ‘Orgulho de Volta’ entrega escola revitalizada no bairro Vila Rica- Três Poços

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2020, 22:18 horas

Essa é a terceira benfeitoria do programa para as unidades escolares desde a início do projeto de entrega de obras

Volta Redonda – O ‘Orgulho de Volta’ da Prefeitura de Volta Redonda entregou nesta quarta-feira, dia 19, o Centro Municipal de Educação Infantil Oscar Rodrigues Cardoso, no bairro Vila Rica – Três Poços, que passou por revitalização para atender seus mais de 270 alunos nas turmas de maternal. O prefeito Samuca Silva destacou que essa é a terceira revitalização de unidades entregues nos últimos dias.

— As unidades foram revitalizadas, pintadas, passaram por obras de melhorias e acessibilidade, sempre para atender ainda melhor nossos alunos e principalmente melhorar a qualidade da educação do município. Ao todo, 50 unidades escolares foram beneficiadas pela gestão desde 2017, atendendo a demandas antigas de manutenção dessas escolas e da comunidade que mora no bairro Vila Rica / Três Poços — explicou o prefeito Samuca Silva.

O centro atende dez turmas de maternal e há 16 anos é uma das principais unidades do bairro. O presidente da associação de moradores de Três Poços, Sebastião Ambrósio, agradeceu a revitalização e destacou que todas as demandas do local são atendidas.

— É um momento de muita felicidade para a comunidade. Gostaria de agradecer a secretária de Educação, que sempre nos atendeu muito bem, e ao prefeito por dar essa oportunidade de melhorar o centro que atende a diversas famílias do bairro. Além disso, sempre apresentamos as nossas demandas ao Poder Executivo e somos tratados com carinho e dignidade. Na medida do possível sempre somos atendidos, mesmo em um momento de muitas dificuldades que o Brasil vem passando — comentou.

O novo diretor do Centro Municipal de Educação Infantil Oscar Cardoso, Édson Araújo, destacou que é um desafio estar à frente de uma unidade da educação infantil. “Quando visitei a escola pela primeira vez sabia que teríamos que trabalhar muito, mas depois eu vi o espaço tomando forma em meses, sendo pintado, revitalizado e ganhando um novo acesso para o andar de cima. A gestão está facilitando as melhorias na unidade e queremos transformar esse espaço em um lugar de excelência na educação. Volta Redonda merece uma educação de qualidade”, enfatizou.

A secretária de Educação, Rita Andrade, agradeceu pela oportunidade de estar contribuindo para a educação de Volta Redonda. “Gostaria de agradecer à equipe da secretaria, que vem realizando essas ações de melhoria nas unidades escolares, e agradecer ao Edson por aceitar o desafio. Temos que deixar para as nossas crianças uma educação pública de qualidade e vamos avançando e crescendo jutos para melhorar ainda mais a educação de Volta Redonda”, declarou a secretária.

A próxima revitalização a ser entrega pelo programa ‘Orgulho de Volta’ será nesta quinta-feira, dia 20, na Escola Municipal Professora Dayse Mansur, no bairro Aterrado, às 16h30.