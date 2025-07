Programas reduzem em 55% a fome no Estado do Rio

Estado do Rio – O Governo do Estado, por meio de investimentos contínuos em programas de combate à fome, como o Restaurante do Povo, Café do Trabalhador e RJ Alimenta, contribuiu para a redução de cerca de 55% da insegurança alimentar no território fluminense entre 2022 e 2023, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Coordenados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, esses três programas ofertaram, juntos, mais de 42 milhões de refeições durante a atual gestão, com um investimento superior a R$ 240 milhões em todo o estado.

Esse esforço integra uma mobilização com diferentes entes que resultou na saída do Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), demonstrando o impacto direto de políticas públicas efetivas no combate à insegurança alimentar.

“O anúncio de que o Brasil não faz mais parte do Mapa da Fome comprova os resultados de decisões políticas integradas, que priorizaram o acesso à alimentação saudável. Hoje, nosso estado oferece 54 mil refeições por dia e retiramos aproximadamente 1,5 milhão de pessoas da fome entre 2022 e 2023. Isso é resultado direto de uma gestão comprometida com essa questão”, destaca o governador Cláudio Castro.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, em 2022 havia 2,7 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no estado. Já em 2023, esse número caiu para 1,2 milhão. Os investimentos para combater a fome não se restringem aos 13 restaurantes, 50 cafés e às unidades do RJ Alimenta. Há um planejamento de expansão até 2026, com foco no atendimento à população em maior situação de vulnerabilidade.

“Nossa proposta é criar cinturões de alimentação, garantindo que a população tenha acesso, de forma cada vez mais segura e digna, a refeições balanceadas e nutritivas. Por isso estamos ampliando a rede e assegurando a excelência das unidades já existentes. Até 2026, teremos mais quatro restaurantes inaugurados”, celebra a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.