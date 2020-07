Progressistas e Cidadania fecham aliança para as eleições em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 12:35 horas

Barra do Piraí – Após diversas reuniões, os partidos Progressistas e Cidadania confirmaram uma aliança para as eleições deste ano para a prefeitura de Barra do Piraí. A decisão foi tomada em encontro realizado na noite da última quarta-feira, dia 22. Os nomes dos pré-candidatos para a composição da chapa são os do vereador Cristiano Almeida e do empresário Jorge Babo. Porém, a definição de quem será o cabeça da chapa e o vice só será divulgada mais adiante, após conversas internas entre as duas legendas.

Vereador pelo Progressistas, Cristiano afirmou que o momento vivido por Barra do Piraí fez as duas siglas se unirem pelo bem da cidade. Cristiano afirmou que uma eventual gestão do grupo vai primar pela transparência. “É uma união para vencer e fazer Barra do Piraí voltar a crescer”.

O ex-prefeito Jorge Babo aposta na experiência política e empresarial para ajudar na construção de uma alternativa para a população. “Queremos mostrar que temos um projeto para Barra do Piraí, com propostas e pensamentos voltados exclusivamente para os moradores e não para interesses próprios, como temos visto nos últimos anos. Nossa situação já era preocupante antes da pandemia e tudo indica que os próximos anos serão difíceis. Precisamos de uma gestão forte e comprometida para solucionar os problemas já existentes e outros que provavelmente virão assim que a pandemia estiver sob controle”, observa Jorge Babo.

Ambos ressaltam ainda que a composição entre Progressistas e Cidadania mantém as portas abertas para todos os partidos que quiserem “somar na construção de um projeto de cidade”.

Cristiano ressaltou que o mandato na Câmara permitiu um contato maior com a população. Como vereador e com a experiência de andar pelas ruas, acompanhando de perto os problemas da população, sei o quanto sofrem. Juntamente com Jorge Babo, que já foi prefeito e é um empresário de sucesso, tenho confiança que vamos construir uma candidatura forte e capaz de brigar pela vitória”.

Jorge Babo, por sua vez, destacou a importância da aliança e também elogiou a trajetória política de Cristiano. “Estou bastante feliz com essa aliança, tenho certeza de que trará os frutos que a cidade merece. O Cristiano, apesar de jovem, traz consigo a experiência de dois mandatos. Sua experiência aliada ao vigor da juventude faz com que ele reúna as condições necessárias para um bom governante”, finalizou Babo.