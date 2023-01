Projeto aumenta pena por ‘vender’ filho para adoção - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 15:31 horas

Brasília – Um projeto de lei aumenta para de 4 a 10 anos a pena de prisão para quem ceder o filho para adoção em troca de dinheiro ou recompensa. O projeto altera o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Pela proposta, que tramita na Câmara dos Deputados, a atual pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa passa a ser de 4 a 10 anos e multa.

Autor do projeto, o deputado David Soares (União-SP) argumenta que, caso os genitores, por qualquer motivo, desistam de criar e educar seus filhos, devem seguir a legislação e as regras em vigor no País, principalmente o instituto da adoção.

“É importante registrar que crianças e adolescentes são sujeitos de direito e não simplesmente “objetos” de domínio dos seus pais. Não é lícito que os filhos, sob qualquer argumento, sejam cedidos a terceiros mediante pagamento”, observou.

Atualmente, o ECA prevê a mesma punição para quem oferece ou efetivamente paga pela adoção.

Tramitação

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se passar nas comissões, o projeto vai para o Senado e depois à sanção do presidente.