Projeto de Furlani visa proibir multas durante entrega de cargas fracionadas em vagas de carga e descarga

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2022, 15:40 horas

Veículos de pequeno e médio porte devem estar autorizados pelo órgão público competente

Barra Mansa – O vereador Furlani, presidente da Câmara de Barra Mansa, protocolou projeto de lei que estabelece que os veículos de cargas fracionadas considerado de pequeno e médio porte, tenham permissão para estacionar nas vagas de carga e descarga na cidade.

De acordo com Furlani, as crescentes entregas fracionadas devido ao grande aumento das vendas pela internet por conta da covid-19, acrescido também da existência de empresas em nossa cidade que fazem o transporte fracionado de mercadorias, é o que tem gerado uma grande procura. A essência deste projeto é coibir que os trabalhadores autônomos de transporte fracionado sejam multados.

– Sabemos que essa entrega é rápida; os motoristas não conseguem estacionar seus veículos na proximidade para cumprir com suas obrigações profissionais. Deste modo, este projeto visa amenizar as dificuldades que eles enfrentam, ao disponibilizar por curto período as vagas destinadas a carga e descarga, desde que cumpram os requisitos impostos na Lei – afirma.

De acordo com Furlani, é importante destacar que o município deverá conceder a permissão para que estes veículos possam estacionar nas vagas de carga e descarga durante o horário comercial, e essa gratuidade será permitida por 20 minutos com pisca alerta ligado e com cartão de identificação em local visível.

– Os veículos que promovem este tipo de serviço deverão estar devidamente cadastrados junto à Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP), que emitirá cartão de identificação para os profissionais que comprovem exercício para estes fins – explica.

Ainda, segundo ele, é importante entender que o veículo que estiver utilizando a vaga destinada à carga e descarga de forma irregular estará sujeito às sanções aplicáveis.

O projeto também prevê que no painel do veículo deverá conter o cartão de identificação emitido e o poder executivo editará norma complementar com os requisitos necessários para emissão deste certificado.