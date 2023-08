Projeto de Jari valoriza a Feira Livre de Volta Redonda e a torna Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio

Volta Redonda – O deputado Jari Oliveira (PSB) criou Projeto de Lei que torna a Feira Livre de Volta Redonda Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A proposta foi protocolada esta semana na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) dentro do mês em que se comemora o Dia do Feirante (25) e que a feira do município completa 71 anos.

“São mais de sete décadas de implantação, fazendo da Feira Livre de Volta Redonda a alma da cidade. Ir à feira é um hábito tão característico da vida dos moradores do município, que fazem desse verdadeiro shopping a céu aberto merecedor do título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado”, afirmou Jari. O deputado, frequentador assíduo da Feira Livre de Volta Redonda, reconhece a importância do comércio para movimentar a economia do município, ressaltando a grande contribuição social e cultural da atividade.

“De segunda a domingo, a feira percorre os bairros, mas é mesmo no fim de semana que o movimento é maior. Frutas, legumes, lacticínios e guloseimas são vendidos em centenas de barracas, além de roupas, calçados e acessórios. Em torno disso, famílias se encontram nesse local democrático, falam de política, do dia a dia da cidade. E é por isso que gosto de estar na feira, trocando informações com as pessoas que represento na Alerj”, falou Jari.