Projeto de lei do vereador Gustavo Gomes estabelece igrejas e templos religiosos como atividade essencial em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 19:50 horas

Barra Mansa – Nos próximos dias deve ser votado na Câmara Municipal de Barra Mansa um projeto de lei do vereador Gustavo Gomes (Republicanos), que estabelece como atividade essencial à população o funcionamento de igrejas e templos religiosos em períodos de calamidade pública no âmbito municipal. Caso seja aprovada, a lei será encaminhada ao Executivo para sanção ou veto do prefeito Rodrigo Drable

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o parlamentar acredita que a fé é fundamental para superar este período de crise. “Muitas pessoas tem como referência buscar ou levar ajuda através das Igrejas e não estão conseguindo pelo fato de estarem fechadas. Os templos religiosos também tem um papel importante no apoio psicológico às pessoas que encontram dificuldades neste enfrentamento”, revelou, acrescentando que outros municípios estão adotando esta medida.

— Cidades do Rio e de São Paulo já estão tratando deste assunto como serviço de atendimento essencial. Isso é muito importante, pois quando houver algum decreto ou determinação para o fechamento dos estabelecimentos, as Igrejas e os templos religiosos poderão continuar abertos, isso se o projeto for aprovado – completou Gustavo Gomes.

O vereador ainda lembrou que para isso aconteça, medidas de segurança e de higiene devem ser tomadas. “Todas as atividades deverão ser realizadas com limitações do número de pessoas, baseando-se com a gravidade da situação exposta e fundamentada por autoridades competentes. Também haverá um rigoroso critério de higiene, com a utilização de máscaras de segurança e álcool em gel, sempre pensando na integridade dos fieis e demais membros”.

Gustavo também é a favor da reabertura do comércio, que pode acontecer já a partir desta sexta-feira, dia 29, dia da audiência especial de conciliação entre o Executivo e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. “Espero que o município consiga firmar um novo acordo com a Justiça, apresentando resultados de contenção ao Covid-19 e com a reabertura do comércio. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico de Barra Mansa e também para as famílias que estão com as rendas comprometidas”, concluiu.