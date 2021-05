Matéria publicada em 30 de maio de 2021, 15:48 horas

Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves assinou, neste final de semana, o Termo de Cooperação Técnica com a Fundação Oscar Niemeyer para a criação de diferentes projetos de mobilidade urbana para Barra do Piraí. O documento foi assinado com o neto de um dos maiores arquitetos do mundo, Paulo Niemeyer, representando aquela instituição, que já assistiu a diferentes municípios no país. Na região Sul Fluminense, Barra do Piraí é a pioneira.

Dentre as propostas criadas pela Fundação Oscar Niemeyer estão o acréscimo de acessibilidade e de projetos para o distrito de Ipiabas. Segundo Paulo Niemeyer – que ficou encantado com Barra do Piraí -, os projetos estão sendo pensados para promover uma cidade melhor e mais universalizada.

“Vejo essa parceria com muito bons olhos. As lideranças da cidade parecem ter um carinho muito grande com Barra do Piraí, e com o seu o maior patrimônio, que é a população. Meu avô já praticava a sustentabilidade antes mesmo de existir essa palavra. O Oscar já pensava em iluminação natural, ventilação cruzada, com vãos integrados com a natureza. E esse município já possui essas características, e precisa ser pensado com o reúso de água e a energia solar, sem falar nas ciclovias e na acessibilidade. São vários os projetos, e o instituto – que já fez Brasília -, precisa pensar em uma cidade mais bonita”, frisa.

Mario Esteves acredita que, com este termo de cooperação, pelos próximos 20 anos, Barra do Piraí terá acréscimos grandiosos em diferentes pontos, como acessibilidade e do projeto para o distrito de Ipiabas, ampliando o Polo Gastronômico.

“Barra do Piraí como um todo vai ganhar. E, aqui, a menina dos olhos será Ipiabas, que já está ganhando projetos de infraestrutura, com asfaltamento, e, brevemente, vamos investir no ‘trenzinho’ turístico e no paisagismo ainda melhor. Sempre disse que deixaríamos um legado histórico para o município. E é com essa finalidade que trabalhamos, 100% do tempo, nos últimos anos”, finaliza Mario Esteves.