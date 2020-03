Projeto de Paulo Conrado propõe cestas básicas para estudantes

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 21:58 horas

Volta Redonda – O vereador Paulo Conrado apresentou um projeto de lei autorizando que a prefeitura faça convênio com o governo estadual para usar recursos do Fundo de Combate à Pobreza para adquirir cestas básicas que seriam distribuídas a alunos da rede municipal de ensino.

Segundo o vereador, já existe uma lei estadual que permite o uso de recursos do fundo para esse fim, em nível estadual.

— Com a lei municipal, o prefeito teria amparo legal para fazer essa distribuição, que ajudaria a todos os alunos — disse Conrado.

Além desse projeto, Conrado também está propondo a anistia de taxas e impostos para profissionais liberais e autônomos e a prorrogação de prazo de IPTU com desconto de 10% que vence no próximo dia 31 de março.