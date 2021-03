Projeto de Tutuca cancela leilão de trens do Corcovado

Matéria publicada em 25 de março de 2021, 19:07 horas

Rio – Foi aprovado nesta quinta-feira (25/03) o projeto de lei 3919/2021, dos deputados estaduais Gustavo Tutuca e André Ceciliano, que pede o tombamento, por interesse turístico, histórico e cultural, dos trens de cremalheira que operaram durante 40 anos na Estrada de Ferro do Corcovado, levando os visitantes até o maior cartão postal do Brasil e uma das sete maravilhas do mundo: o Cristo Redentor. O PL prevê o tombamento de cinco composições fabricadas pela Empresa Suíça SLM / BBC (Swiss Locomotive and Machine Works Winterthur), no ano estimado de 1978.

Os trens funcionaram no local do ano de 1979 a 2019, quando foram substituídos e ficaram sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Neste ano, foi anunciado o leilão das composições. A partir da movimentação causada pelo projeto de lei, o ICMBio cancelou o leilão, que estava previsto para o próximo dia 31.

Para o deputado Gustavo Tutuca, a intenção é preservar e dar o destino à altura do que os trens significam. “Esse projeto é muito importante pelo valor histórico que os bondinhos têm, principalmente para o turismo. Nós vamos impedir que os trens sejam vendidos e acabem virando sucatas. Essa era a nossa maior preocupação. Com esse tombamento, nós salvamos esse patrimônio importante da história do Rio de Janeiro”, afirmou Tutuca, que se licenciou da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), onde é secretário, para assinar o PL.

O deputado explicou, ainda, que, com a doação dos trens para o estado do Rio de Janeiro, será estudado o uso turístico das composições. “Retornando à Secretaria de Estado de Turismo vamos conversar com os municípios e identificar qual o melhor uso para o interesse turístico desses trens. É uma vitória muito importante aqui no parlamento. Quero agradecer aos colegas que aprovaram esse projeto de tombamento e à vossa excelência por ter chamado os trabalhos à ordem e colocado o projeto em votação. Quero agradecer também a sensibilidade do presidente do ICMBio, que cancelou o leilão previsto para o dia 31 de março”, declarou Gustavo Tutuca, em discurso ao plenário.

Em Brasília, o deputado federal Otávio Leite, ex-secretário de Turismo do Rio de Janeiro, apresentou o projeto de lei 946/2021, com o objetivo de classificar as composições como de especial interesse e autorizar a doação dos trens pelo ICMBio ao Estado do Rio de Janeiro, para que sejam preservados e tenham destinação turística.