Projeto “Deputado na Sua Cidade” encerra julho com ações em Resende

Resende – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) encerra a agenda de julho do projeto “Deputado na Sua Cidade” em Resende. O parlamentar estará na Avenida das Mangueiras, no bairro Alegria, nesta segunda-feira (28), das 8h às 12h.

“Retorno a Resende para conversar com os moradores, escutar as demandas, ouvir sugestões e também as críticas. É assim que gosto de trabalhar. Ao lado da população. É do olho no olho, do bate-papo nas comunidades que saem as principais pautas para minha atuação na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro)”, afirmou Jari.

Durante o mês de julho, o deputado Jari intensificou a agenda do projeto “Deputado na Sua Cidade”, levando a tenda para diversos municípios do Sul Fluminense.

“Foi conversando com as pessoas que, por exemplo, conseguimos ajudar a comunidade escolar, vimos a necessidade de reforço na segurança em alguns bairros e também da implantação de um restaurante popular no município”, lembrou o deputado, convidando os moradores de Resende para participarem mais uma vez do projeto e conhecer um pouco do trabalho dele na Alerj.

Para o município de Resende, Jari destinou cerca de R$ 200 mil para o campus da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), por meio de emenda impositiva. Os recursos serão utilizados para a implantação de um espaço de convivência para o corpo docente e a criação de um Espaço de Saúde e Bem-Estar, com atendimentos básicos de saúde para a comunidade acadêmica.

Também voltado para a comunidade acadêmica, o mandato de Jari conseguiu a alteração no trajeto da linha Volta Redonda x Resende, beneficiando alunos e profissionais do campus Resende da UERJ.

Em ação de fomento à ciência nas escolas, o deputado destinou R\$ 60 mil, via emenda impositiva, para a aquisição de equipamentos do Projeto Ares, do IFRJ Resende, fortalecendo a divulgação científica entre estudantes da rede estadual.

Além disso, Jari solicitou a ampliação do efetivo da Polícia Militar nos bairros Fazenda da Barra II e Parque Embaixador e pediu a implantação de um restaurante popular em Resende à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.