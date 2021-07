Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 08:36 horas

Barra Mansa será uma das cidades beneficiadas; empresa do setor quer investir R$ 300 milhões no município

Barra Mansa – De autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro (DC), o projeto de lei nº 4.129/21 reduz alíquota de ICMS em operações para empresas fabricantes e distribuidoras de produtos farmacêuticos. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (30) e segue para sanção do governador Cláudio Castro. A empresa investirá R$ 300 milhões, gerando mais de 350 empregos.

O projeto iguala a carga tributária dessas operações ao que é praticado no Estado do Espírito Santo – atualmente com ICMS percentual de 1,1%. Essa equiparação está prevista na Lei Complementar Federal 160/17 com o intuito de evitar a guerra fiscal entre estados vizinhos.

-Nosso objetivo é aumentar a competitividade e garantir a vinda de novos empreendimentos para nosso Estado. Contamos agora com o apoio do nosso governador para sanção desse projeto – disse o autor, destacando a ajuda do presidente da Alerj, André Ceciliano, para elaboração da proposta.

O texto prevê o incentivo às fabricantes de testes rápidos como o de Covid-19 e glicemia, entre outros, além de dermocosméticos e insumos destinados ao tratamento de hipertensão arterial e glicose.

Marcelo Cabeleireiro relembrou a importância desse projeto para todos os municípios, em especial para Barra Mansa.

-Uma grande indústria do setor de farmácia está prestes a se instalar na cidade, mas está aguardando essa equiparação tributária. Portanto, a aprovação desse projeto de lei é de suma importância – destacou o deputado, citando todo esforço empenhado pelo prefeito Rodrigo Drable.

