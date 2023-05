Projeto isenta idosos e pessoas com deficiência de pagar pedágio

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 20:45 horas

Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta quinta-feira (4), em discussão única, o Projeto de Lei 525/23, do deputado Brazão (União), que concede isenção de pedágio para idosos acima de 70 anos, autistas, pessoas com deficiência e acompanhantes. Caso receba emendas, o projeto será retirado de pauta.

“Trata-se de uma forma de compensação a essas minorias, além de resguardar o direito constitucional de ir e vir livremente. É uma forma de zelar pela segurança e integração deste importante segmento de nossa população, além de demonstrar nosso respeito aos direitos destes cidadãos e das pessoas responsáveis por eles”, explicou o autor. Caso entre em vigor, a norma ainda vai precisar da regulamentação do Executivo.