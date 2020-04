Projeto para reabrir comércio é encaminhado a comissões

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 17:34 horas

Iniciativa foi apresentada em plenário e será colocada em discussão em sessões futuras

Volta Redonda – O projeto de lei apresentado pelo vereador Washington Granato, propondo regras para a reabertura do comércio, independente da sentença judicial que manda manter diversas lojas fechadas, foi apresentado nesta quarta-feira (22) em plenário.

No entanto, não houve votação do projeto. A iniciativa foi encaminhada às comissões de Justiça Finanças e Indústria e Comércio.

Assim, não existe qualquer mudança, no momento, nas regras de restrição de convívio social.

A mudança nessas regras continua dependendo de decisões da Justiça e do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), que pediu e obteve a sentença judicial mandando restringir o comércio.