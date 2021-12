Projeto prevê distribuição de cestas de Natal para servidores

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 10:35 horas

Iniciativa partiu do prefeito e será votada pelos vereadores de Pinheiral

Pinheiral – O prefeito Ednardo Barbosa criou Projeto de Lei, autorizando o Poder Executivo a conceder cestas de Natal aos servidores públicos do município. O Projeto de Lei segue para a Câmara Municipal e deverá ser votado em 30 dias.

“Os servidores enfrentam momento de dificuldades, agravadas pela pandemia, por isso, estudamos uma maneira de proporcionar um final de ano de maior esperança e conforto para as famílias de nosso município. Espero poder contar com a Câmara Municipal para nos apoiar com a aprovação desse PL que vai beneficiar muitas pessoas”, disse Ednardo Barbosa.

Caso seja aprovado o PL, as cestas de Natal serão entregues entre os dias 20, 21 e 22 de dezembro, em local e horário a serem estipulados pela Secretaria Municipal de Administração, que será responsável pela distribuição dos alimentos.