Projeto ‘Troco Solidário’ recebe apoio da Smac

Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 17:08 horas

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado (PSC) continua articulando, junto com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) a implantação do projeto “Troco Solidário” no comércio local. O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, está fazendo contatos com entidades beneficentes do município e com os representantes do comércio para a efetiva implantação do projeto.

A ideia é bastante objetiva: quem for fazer uma compra no comércio e pagar com dinheiro pode destinar o troco todo (ou parte dele) para ajudar as instituições cadastradas pela Smac. Por exemplo, alguém faz uma compra de R$ 38,20 e paga com uma nota de R$ 50. Essa pessoa pode pegar os R$ 11,80 que receberá de troco e doá-los no total ou em parte. Por exemplo, a pessoa pode ficar com R$ 5 do troco e dar R$ 6,80 para o projeto.

Munir reafirmou, em reunião com Furtado, que considera esse projeto muito importante para gerar fundos para as entidades beneficentes. Rodrigo completou: “Assim, podemos dar voz a quem, muitas vezes, não tem condição de pedir ajuda. Seremos a voz daqueles que atendem às pessoas que precisam de ajuda em nosso município. Já a população, abrindo mão de moedinhas que iam ficar jogadas em algum canto, poderá ajudar quem ajuda seu semelhante”.