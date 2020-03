Pronunciamento de Bolsonaro sobre coronavírus se opõe ao adotado na região contra a doença

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 08:50 horas

Sul Fluminense – Grande parte do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, feito na noite desta terça-feira, dia 24, sobre o coronavírus no Brasil se opõe ao que vem sendo feito em todo o Sul Fluminense para combater o avanço da doença. O presidente pediu calma e que não haja histeria, mas também afirmou que “as autoridades devem evitar medidas como proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa”.

Os três itens citados por Bolsonaro – proibição de transportes, fechamento do comércio e confinamento – são medidas adotadas em praticamente toda a região. Na terça-feira, a prefeitura de Itatiaia fechou os principais acessos da cidade. Apesar de não ter cogitado montar barreiras nas estradas, a Prefeitura de Resende mantém restrições rígidas ao funcionamento do comércio, assim como as vizinhas Barra Mansa e Volta Redonda. O comércio, aliás, foi praticamente fechado em todo o Sul Fluminense.

O confinamento em massa é outra medida implantada em larga escala na região, estimulada em todas as declarações e ações. Em Volta Redonda, Resende e Barra Mansa a situação já vai até além, pois as forças de segurança estão agindo para fechar estabelecimentos e deter proprietários de estabelecimentos que desobedecem a determinação de ficar em casa.

Escolas fechadas

O presidente voltou a dizer nesta terça-feira que o grupo de risco para a doença é o das pessoas acima dos 60 anos de idade e que não teria necessidade de fechamento de escolas, já que são raros os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos. Novamente, neste ponto, a fala presidencial não bate com o feito na região, onde todas as escolas – da rede pública e privada – foram suspensas.

A fala de Bolsonaro não repercutiu bem entre os prefeitos, que falaram com o DIÁRIO DO VALE sobre a crise. Em meio a uma disputa política acirrada entre o governador Wilson Witzel e o próprio presidente, os políticos da região pediram apenas para não terem os nomes revelados. “Não queremos retaliação em momento difícil”, disse um deles.

– A gente ficou perplexo, pois a fala do presidente vai contra tudo que fizemos até hoje para segurar essa curva, para que ela não se torne ascendente. Temos de evitar que o serviço público entre em colapso, porque naturalmente a gente já tem uma deficiência no dia a dia. Essa fala está contrariando a OMS (organização Mundial a Saúde) e até mesmo a recomendação do Ministério da Saúde. O comércio em geral acatou a medida e concordou, entendendo que era necessário impedir a contaminação de mais pessoas. Os países europeus e a China mostraram que o isolamento social é o melhor remédio de prevenção. A Itália paga um preço muito alto por ter demorado a agir. É claro que lá existem fatores como a população idosa e questões climáticas, mas eles pagam um preço grande, pois demoraram muito para tomar esta atitudes – disse.

Outro prefeito ressaltou que a maior preocupação é mesmo com uma possível contaminação em massa e a falta de leitos. “Temos muita preocupação com números de leitos. Temos essa preocupação de não deixar acontecer a contaminação em massa, pois as pessoas vão procurar atendimento, podem precisar de internação e não temos leitos suficientes. O presidente joga a população contra a gente quando fala assim. Ele mandou um decreto de calamidade para o Congresso por causa do coronavírus, então poderia revogar. Ele fez discurso político e esse não é o momento”, disse.

Decretos em série

Desde a crise causada pelo coronavírus, prefeitos de todas as cidades da região baixaram decretos para garantir medidas de combate e prevenção ao coronavírus. como distanciamento social, fechamento do comércio e outras regras adaptadas a cada município. Os decretos foram se acirrando e chegaram a ser editados dia sim, dia não.

Além do comércio, outro setor duramente afetado pelo coronavírus é o turismo. Em Angra dos Reis, navios vindos da Europa foram impedidos de desembarcar com turistas. Em Resende, hotéis e pousadas das áreas turísticas foram fechados temporariamente.