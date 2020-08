PRTB de Volta Redonda anuncia Jair Nogueira como pré-candidato a prefeito

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 15:59 horas

Pré-candidata a vice-prefeita é Irani Martins; legenda avalia composição com o Republicanos

Volta Redonda – O PRTB de Volta Redonda anunciou que o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Jair Nogueira, e a advogada Irani Martins são os pré-candidatos a prefeito e vice do PRTB para a prefeitura de Volta Redonda nas eleições de novembro. O presidente da legenda na cidade, Laiam Bergone, diz que a campanha contará com o apoio do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele, recentemente, declarou que será cabo eleitoral do partido nas eleições municipais em todo o país.

“Existe a possibilidade de fazermos uma chapa puro sangue com o Jair e a Irani. Eles têm experiência de vida, de luta e de rua e se identificam com os ideais do partido, que são defender em primeiro lugar, a pátria e família”, afirma Laiam, destacando que o PRTB tem a força da vereadora Rosana Bergone, que é pré-candidata à reeleição.

A convenção acontecerá em agosto, e dos 45 pré-candidatos a vereador, sairão 32 para a composição da chapa. “Planejamos ocupar pelo menos duas ou três cadeiras da Câmara Municipal. Dez pré-candidatos já foram testados em eleições anteriores e bem votados. Vamos chegar lá com o empenho dos nossos pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereadora Rosana Bergone”, ressalta Laiam.

“Estamos conversando também com o Republicanos, por ser o único partido que tem os mesmos ideais que o PRTB tem, para uma eventual coligação”, disse Laiam, informando que essa possibilidade tem o respaldo do presidente estadual, Jimmy Pereira. “Não descarto que podemos nos unir para decidir pelo melhor para Volta Redonda, porque a cidade está sem opção. Isso fortalece o nosso desejo de lançar a chapa para o executivo”, completou Laiam.

O presidente do Republicanos em Volta Redonda, o vereador Pastor Washington, confirmou os entendimentos, mas ressaltou que, da parte do seu partido, a intenção é manter o pré-candidato Hermiton Moura como cabeça de chapa, com o PRTB indicando o pré-candidato a vice.

Rosana Bergone disputa reeleição

A vereadora Rosana Bergone lembrou que conhece a vida profissional e política do pré-candidato prefeito, Jair Nogueira. Sobre Irani Martins, disse que ela tem uma grande luta em defesa das pessoas. “Eu sei do trabalho que o Jair realiza em prol da saúde, como atuou na Câmara e todos que o conhecem sabem do seu caráter, responsabilidade e do bem querer para com a cidade, pois é um político nato”, falou.

“A Irani Martins batalha em defesa das pessoas, desde o Conselho Tutelar. A mulher negra para estar na política enfrenta preconceitos. Mas, ela encara todos os desafios e tem ciência que quando se quer, tudo é possível. Tem capacidade para ajudar a reconstruir a cidade”, afirma a vereadora, motivada com as pré-candidaturas.

Rosana disse ainda que, na Câmara, procurou fazer o que as pessoas esperavam dela. “Honrei os votos que recebi. E, se for da vontade de Deus e do povo que eu volte, terei muito a realizar. Com a experiência adquirida nestes quatro anos, poderei fazer mais pela nossa cidade e pelas pessoas em um segundo mandato”, pontua, frisando que sua postura no legislativo é de independência em relação ao governo municipal.