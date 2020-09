PRTB indica ‘Dra. Carmem Lúcia’ para disputar Prefeitura de Pìnheiral

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 16:38 horas

Pinheiral – No último domingo dia 13/9, a convenção do PRTB de Pinheiral homologou o nome da vereadora “Dra. Carmem” como pré-candidata a prefeita de Pinheiral pelo PRTB, na coligação “O futuro de pinheiral é para todos” com os partidos PRTB, PROS, AVANTE e o PR, tendo como vice prefeito Marcos da Loren, do PROS.

A vereadora reafirmou seu compromisso com a população em Pinheiral, e fazer uma política ética e com respeito ao dinheiro público. Faremos uma política que tem como objetivo levar melhorar a cidade de Pinheiral. Nosso plano de governo é voltado para o crescimento e desenvolvimento, levando Pinheiral para o futuro.