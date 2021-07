PSB apresenta Rafael Borher para disputar prefeitura de Itatiaia

Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 15:47 horas

Itatiaia – O PSB (Partido Socialista Brasileiro) apresentou Rafael Borher como pré-candidato a prefeito na eleição suplementar que acontece no dia 12 de setembro. Para Rafael, o conturbado momento político pelo qual atravessa o município é encarado como um motivo a mais para que participe do pleito. Ele entende que o clima que paira sobre o eleitorado, neste momento, é o de necessidade de renovação do grupo que comandará o seu destino da cidade nos próximos anos.

— Creio que já tenha passado a hora de promovermos esta mudança em Itatiaia. E, com certeza, é possível e urgente que, daqui por diante, se faça algo melhor pela população — argumenta, salientando que se sente preparado para cumprir esta missão. “Chegou a hora de arrumar a casa”, aposta.

Aos 28 anos de idade, Rafael começou cedo na política, ainda na fase da adolescência, aos 14, participando ativamente do movimento estudantil. Questionado sobre sua falta de experiência no campo político, Rafael, que é morador de Itatiaia há 11 anos, fez questão de enfatizar que tal questão em nada o atrapalha diante da possibilidade de assumir o governo.

— Isto só seria encarado como empecilho se eu tivesse tido experiências semelhantes às vividas por muitos políticos que estão aí, envergonhando a todos. Mas as pessoas que eu tenho como referência são bons exemplos — avalia, citando, entre eles, o ex-governador de Pernambuco por dois mandatos, Eduardo Campos.

Para o pré-candidato, uma ação necessária a ser cumprida, caso seja eleito prefeito, será a de promover uma reforma administrativa, não sem antes ouvir o posicionamento do servidor público.

— Esta bagunça na Prefeitura, que tem um sistema organizacional complexo, não pode continuar. Por isso a reforma é necessária, o quanto antes, visando melhorar a qualidade do atendimento às pessoas. Temos, portanto, que modernizar a máquina administrativa, para que funcione com agilidade. Ela precisa ser profissionalizada, com um plano de cargos e salários adequado à categoria, para que suas ações deem um ponto final aos vícios e ao coronelismo ainda existentes, que só criam dificuldades para a população, obrigando-a pedir favores para ver realizados serviços que já lhe são de direito. Enfim, é preciso acabar com todo este ambiente assistencialista existente em Itatiaia – disse.

Rafael está ciente de que, assumindo a Prefeitura, terá nas mãos o que se pode classificar de “batata quente”, em razão das atuais circunstâncias, principalmente às referentes à área da saúde, alvo central da Justiça, por suspeição de práticas fraudulentas em contratos relacionados ao combate à pandemia.

— Este é um dos motivos que nos levará à realização de um mapeamento completo da área da saúde, mediante a tantos problemas apresentados. Pois, se não tivermos uma saúde de qualidade, se não contarmos com um hospital que funcione, a vida das pessoas continuará sendo duramente impactada. Os serviços médicos praticados pelo município nos preocupam muito. Principalmente os destinados às áreas mais distantes como Penedo, Maringá e Maromba, e isto precisa ser revisto, pois é um setor onde não pode haver falha, por tratar de vidas — ressaltou.

Se for eleito prefeito, Rafael irá substituir o interino Silvano Rodrigues Silva (PSC), vice presidente da Câmara, que está no cargo há poucas semanas. Silvano entrou na vaga deixada por Imberê Moreira Alves (PRTB), que até 10 de junho presidia o Legislativo Municipal. Imberê, porém, deixou a presidência do Legislativo para comandar a Prefeitura, uma vez que o prefeito eleito, Eduardo Guedes, o Dudu (PSC), teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nem chegou a assumir o mandato.