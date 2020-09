PSB confirma pré-candidatura de Alex Martins a prefeito

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 15:50 horas

Convenção autoriza executiva a negociar coligações e definir nome do vice na chapa majoritária

Volta Redonda – O diretório municipal do PSB (Partido Socialista Brasileiro) realizou nesta segunda-feira, 7 de setembro, sua convenção partidária, de maneira virtual. No evento foi aprovada, por unanimidade, a indicação do advogado e mestre em Direitos Sociais Alex Martins como pré-candidato a Prefeitura de Volta Redonda. Também foram confirmadas as pré-candidaturas de 18 homens e 10 mulheres à Câmara de Vereadores. Também foi delegada à comissão executiva municipal a responsabilidade para celebrar coligações e a indicação do (a) pré-candidato (a) a vice-prefeito (a).

O evento foi aberto pelo vereador Jari Oliveira, que na oportunidade, desejou boa sorte as todos os concorrentes e disse do desafio de construir uma Volta Redonda melhor para se viver. Em seguida, o presidente municipal do PSB, Valnei Saturno saudou os participantes e solicitou que fosse realizada a leitura do edital de convocação da convenção. Ainda durante a convenção, o vereador Jari de Oliveira fez a leitura dos pré-candidatos que se apresentaram para disputar uma cadeira no legislativo.

Na sequência, foi a vez de Alex Martins se pronunciar. Ele reafirmou seu desejo de construir e de estar à frente de uma administração pública séria, justa e clara. “Essa é um das datas mais importantes da minha vida. Me sinto muito feliz em participar dessa nova biografia do PSB-VR, que está escrevendo a história de um futuro melhor, de um PSB que olhe nos olhos das pessoas e resgate o desejo de acreditar no Poder Público. Me sinto honrado de fazer parte junto com vocês, homens e mulheres, que honram seus compromissos na sociedade, dessa trajetória para construir uma cidade moderna, eficiente e mais humana. Essa referência somente o PSB tem. Por isto, me apresento perante o diretório municipal na condição de pré-candidato a prefeito pelo nosso partido”, ressaltou.