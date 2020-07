PSB de Barra Mansa inaugura sede

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 16:36 horas

Evento contou com a participação do deputado federal Alexandre Molon

Barra Mansa – O PSB inaugurou sua sede em Barra Mansa, localizada na rua Dário Aragão, no Centro, neste sábado (25). A partir da próxima segunda-feira (27), o espaço será aberto ao atendimento público e às ações do partido. Participaram do evento pré-candidatos a prefeito e vereador no município, pré-candidatos a prefeito no Sul Fluminense pelo PSB, Noé Garcêz, em Barra Mansa, Alex Martins, em Volta Redonda e Alzemiro Dias, em Piraí, além de autoridades como vereadores da cidade e o deputado federal e presidente estadual do PSB, Alexandre Molon.

O presidente do PSB Marcos Marques destacou a importância da inauguração da sede, sobretudo em ano eleitoral. “Inauguramos a sede no Centro de Barra Mansa para que seja um local acessível à população, aos filiados do partido. Em ano de eleição, o partido exerce o papel fundamental de oferecer formação política aos pré-candidatos, que agora terão um local para se reunir. Acreditamos na construção de uma nova política, com a participação popular direta. Esperamos que este local seja centro de discussões importantes para o futuro da nossa cidade” destacou Marcos Marques.

O deputado federal e presidente estadual do PSB, Alexandre Molon, destacou a importância da região para o partido. “O Sul Fluminense sempre teve uma presença muito significativa para o partido no estado. Essa região é muito estratégica para o Rio de Janeiro, conhecida em todo o país, de econômica dinâmica, de grande potencial de desenvolvimento econômico e social. Ela pode voltar a ter o protagonismo que já teve em outros tempos, mas não nos mesmos moldes, porque é um erro querer projetar o futuro olhando para o retrovisor. Precisamos de um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil que não nos faça voltar para o que era antes da pandemia. Agradeço todos os pré-candidatos e candidata a vereador e prefeito pela garra e pela luta”, disse.

Pré-candidato a prefeito em Barra Mansa

A pré-candidatura a prefeito do advogado e ex-presidente da OAB Barra Mansa, Noé Garcêz, foi destaque durante o cerimonial de inauguração da sede. Noé destacou a importância de fortalecer as bases do partido no Sul Fluminense, idealizando planos de governos integrados que busquem o desenvolvimento da região. “A presença dos pré-candidatos a prefeito de municípios da região é muito importante para a unidade do PSB. Nestas eleições, o partido traz nomes de peso à corrida eleitoral. Juntos, podemos lutar pelo progresso do Sul Fluminense de maneira integrada.

Ainda sobre a pré-candidatura, Noé Garcêz destacou a importância popular na construção do seu plano de governo através da plataforma virtual que pode ser acessada no site noegarcez.financie.de. “Criamos recentemente o questionário virtual ‘Fala, BM’ para, mesmo em tempos de pandemia, estamos próximo à população, conhecendo a opinião moradores sobre os serviços públicos de Barra Mansa. Acredito que a única maneira de atender as necessidades da população é conhecendo de perto a suas demandas”, afirmou.

O presidente da OAB Piraí-Pinheiral, Gustavo de Abreu Santos, comentou sobre a pré-candidatura do advogado Noé Garcêz a prefeito de Barra Mansa. “Quando o Noé foi presidente da OAB Barra Mansa, trabalhamos muito em conjunto em pautas relacionadas ao desenvolvimento da região. Ele é uma pessoa inteligente, participativa, que tem muitas ideias para o avanço de Barra Mansa”, comentou.