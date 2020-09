PSB de Piraí indica Alzemiro Dias para disputar prefeitura

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 16:02 horas

Piraí – Alzemiro Dias foi confirmado como pré-candidato a prefeito de Piraí durante convenção do Partido Socialista Brasileiro, na última segunda-feira (14). A formalidade aconteceu no Sítio da Palha, no bairro Santa Tereza, onde foi aprovada a coligação “União, Ética e Trabalho com a Força do Povo”, composta pelo PSB, Avante, PDT, PTB e PSD. Foram oficializadas ainda as pré-candidaturas ao cargo de vereador(a) pela legenda.

No evento, também participou o pré-candidato a vice, Cadão, já homologado pelo Avante para compor a chapa. O presidente do PSB, Flávio Macharet, destacou a conjuntura que antecedeu essa oficialização partidária, e a confiança que todos depositaram, sobretudo em função do nome do pré-candidato a prefeito.

“Todas as pessoas que acreditaram no sonho, lá trás, cada um que se filiou ao PSB, cada um que se candidatou, são pessoas que se engajaram e acreditaram em um projeto em construção. Quem assumiu isso, sem saber se o partido representaria a majoritária, ou se seria forte, veio porque acredita no Alzemiro”, frisou Flávio.

União

Alzemiro manifestou sua felicidade com a confiança e engajamento do grupo: “A gente acredita nesse sonho com o coração, pois amamos essa cidade e esse povo, e defendemos uma política com seriedade. Eu vejo a garra e determinação das pessoas, temos um grupo que nos orgulha. O trabalho da política tem que fazer o bem para nossa população, para nossos servidores públicos”, observou o pré-candidato à majoritária.

Os vereadores e pré-candidatos à reeleição Júnior Dentista e Mário Hermínio, ambos do PSB, evidenciaram também a união do partido e formação da coligação. “Essa chapa é uma conquista da democracia e temos a obrigação de mostrar para a sociedade piraiense que o futuro vislumbra grandes conquistas”, exaltou Júnior. Ao fazer um panorama do cenário político no município, Mário Hermínio afirmou que “em 40 anos de Piraí, com 4 mandatos de vereador, estou muito mais otimista agora”.

Novo ciclo

Apesar do apoio do atual governo, Alzemiro se propõe rumo a um novo ciclo. Ele reconhece os desafios a serem enfrentados, em consequência da pandemia principalmente, como desemprego. E avalia que formação profissional é uma necessidade na cidade.

“A gente quer um Piraí melhor, mais humano, com justiça social. E conquistar isso depende de união e trabalho com honestidade. Aprendi isso com meu pai e levo para a vida. Sempre fui trabalhador, tenho 47 anos de contribuição ao INSS”, evidenciou Alzemiro Dias.

Em seu discurso, Macharet detalhou características do pré-candidato que ampliam o âmbito de identificação popular: “Mais do que a questão política, o Alzemiro inspira essa confiança, tem carisma e é reconhecido pela generosidade. Como vereador, teve repercussão de identidade com o povo. Sempre defendeu a justiça social, pois a injustiça o incomoda bastante”, sintetizou.

A convenção contou com a presença de membros da executiva municipal, pré-candidatos ao legislativo, além do prefeito, Dr. Luiz Antonio Neves (PDT). Estiveram também os presidentes dos partidos Avante, César Mackenzie, e PSD, Gustavo Abreu.