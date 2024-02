PSB de Resende tem Luis Felipe Cesar como pré-candidato à prefeitura

Resende – O PSB, que tem o ambientalista Luis Felipe Cesar como pré-candidato a prefeito de Resende, recebeu nesta quinta (1º), mais um filiado, que é pré-candidato a disputar uma cadeira na Câmara Municipal pela legenda: o professor Elon Viana. Ele foi apresentado pela executiva municipal em cerimônia de filiação contou com a presença do pré-candidato à prefeitura de Resende, Luis Felipe; do também pré-candidato vereador Rogerio Coutinho; do presidente municipal do PSB, Iuri Duque; e do deputado estadual Jari Oliveira.

“Quero dar boas-vindas ao professor Elon ao PSB. Tenho certeza de que ele vai contribuir para formarmos uma nominata de peso para as eleições municipais de outubro deste ano. Junto com a pré-candidatura de Luis Felipe à prefeitura, queremos lançar nomes fortes para compor o legislativo municipal”, disse Iuri Duque.

Ele complementou que também aguarda resposta positiva do ex-deputado estadual Gláucio José de Mattos Julianelli, mais conhecido como Dr. Julianelli, para ser pré-candidato a uma cadeira na Câmara Municipal.

O deputado estadual Jari Oliveira falou que o objetivo é fortalecer o partido na região:

“O fortalecimento do PSB em Resende é parte de um projeto que deve alcançar todo o Sul Fluminense. Estamos em diálogo com pessoas que venham para somar com a filosofia do nosso partido, que defende o regime representativo, a liberdade sindical e de organização partidária, a saúde pública, o ensino gratuito, entre outros, para trazer mudanças para nossa região”, declarou.