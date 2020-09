PSB de Volta Redonda oficializa pedido para exibição de propaganda eleitoral na TV

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 10:49 horas

Com mais de 200 mil eleitores, o que determina a realização do segundo turno de votação, município conta com canais repetidores da TV Globo, Record e SBT

Volta Redonda – A direção executiva do Partido Socialista Brasileiro de Volta Redonda protocolou nesta quinta-feira (10), junto à 90ª Zona Eleitoral do município, petição cível solicitando a exibição de propaganda eleitoral na TV. O pedido é fundamentado na Resolução 965/2016, que dispõe que todos os municípios com mais de 200 mil eleitores, portanto, com segundo turno de votação, tenham a transmissão realizada pela TV.

A iniciativa segue orientações do presidente regional do PSB, o deputado federal Alessandro Molon. “As inserções são mecanismos que dão maior visibilidade as propostas apresentadas pelos candidatos, possibilitando ao eleitor uma escolha mais afinada com as suas ideologias e filosofia de vida”.

Na opinião do presidente do PSB-VR, Valnei Saturno, o município apresenta requisitos para exibir as inserções. “Aqui temos canais repetidores das TVs Globo, SBT, Record, além da Canção Nova, Rede Vida e CNT. Outros dados importantes dizem respeito a realização do segundo turno e ao fato de o município deter o maior colégio eleitoral do Sul Fluminense”, disse.

A petição do PSB está de acordo com a determinação do juiz Marcelo Costa Pereira, da 90ª Zona Eleitoral, que estabelece a responsabilidade sobre requerimento das inserções eleitorais aos partidos políticos.

Em matéria publicada pelo jornal DIÁRIO DO VALE, o juiz Marcelo Costa Pereira , da 90ª Zona Eleitoral de Volta Redonda, respondeu, no último dia 4, ao requerimento em que o jornalista Jorge Alexandre Lucas pede que a cidade tenha horário eleitoral gratuito na campanha deste ano.