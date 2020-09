PSB oficializa Noé Garcêz como pré-candidato à vice-prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de setembro de 2020, 10:59 horas

O advogado compõe a chapa liderada por Thiago Valério

Barra Mansa – No último sábado, 12, o diretório do Partido Socialista de Barra Mansa (PSB-BM) realizou a convenção partidária oficializando a pré-candidatura a vice-prefeito do advogado Noé Garcêz, compondo a chapa liderada por Thiago Valério (Cidadania), atual vereador e pré-candidato a prefeito. Durante o evento, também foram oficializadas 29 pré-candidaturas à vereança no município.

O presidente do PSB-BM, Marcos Marques, abriu o evento desejando sorte na corrida eleitoral aos pré-candidatos do partido. A pré-candidatura a vice-prefeito de Noé Garcêz foi anunciada após a leitura do edital de convocação da convenção. Na ocasião, Garcêz comentou sobre a decisão de compor chapa com o pré-candidato Thiago Valério.

“A coligação com o Thiago Valério simboliza o interesse coletivo, é momento de união e não divisão. A junção de ideais e a identidade de pensamentos contribuíram na decisão e reforçam o nosso compromisso a favor da população de Barra Mansa, cuja coligação de forças representa a vontade de um rompimento drástico com este atual modelo de fazer política. Assim, poderemos inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento e justiça social”, destacou Garcêz.

Thiago Valério, que terá a sua pré-candidatura a prefeito oficializada durante a convenção partidária do Cidadania, participou da convenção do PSB-BM. Segundo Valério, a composição de chapa com o advogado Noé Garcêz, fortalece a pré-candidatura à prefeitura de Barra Mansa.

“Eu e o Noé temos um ponto forte que nos une que é a indignação com a falta de gestão e com a corrupção no município. A essência da nossa coligação é a verdade. Barra Mansa precisa de gente que queira verdadeiramente encarar os problemas da cidade. Conheço o dr. Noé há muito tempo, temos uma relação que não é simplesmente eleitoral, é de um trabalho sério pelo progresso da cidade. Barra Mansa tem um grande potencial econômico, está no eixo das maiores metrópoles do país. Nossa agricultura é uma grande potência mesmo sem a ajuda do município, representando quase 20% do PIB. Graças aos produtores rurais de Santa Rita, somos o maior produtor de hortaliças do estado. Barra Mansa precisa de gente que acredita na saúde de qualidade, na educação de verdade, sem desvios do Fundeb. Por isso eu acredito na competência do Noé para colaborar com a missão de projetar e realizar um futuro melhor para a nossa cidade”, declarou Thiago Valério.

Marcos Marques, presidente do PSB-BM e pré-candidato a vereador pelo mandato coletivo Colar, enfatizou a importância da coligação com o Cidadania. “Foi um processo democrático dentro do partido onde a pré-candidatura do Noé a vice-prefeito venceu por unanimidade, analisamos a atual conjuntura do município, pensando nas possibilidades e na estrutura que temos para desenvolver um projeto que promova o desenvolvimento da cidade e decidimos unir as nossas forças. O Cidadania está muito alinhado aos ideais do nosso partido. O plano de governo do Noé é muito semelhante ao do Thiago Valério em diversas frentes. Acreditamos em uma soma muito positiva para a cidade, que possa renovar e reverter o caos político em que se encontra a cidade”, declarou Marcos Marques.