PSB, PDT e Rede confirmam aliança para disputar a prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 10:12 horas

Pedetista Jussara Ferreira é a pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Alex Martins, do PSB

Volta Redonda- O PSB, o PDT e a Rede Sustentabilidade confirmaram na noite desta quarta-feira (16), a coligação partidária para disputar a Prefeitura de Volta Redonda, uma das mais importantes da Região Sul Fluminense.

A chapa será formada pelo advogado e ex-presidente da OAB-VR(Ordem dos Advogados do Brasil), Alex Martins, tendo como pré-candidata a vice-prefeita, a técnica em contabilidade e líder comunitária Jussara Ferreira.

A aliança foi consumada após a convenção do Partido Democrático Trabalhista e a Rede Sustentabilidade ocorrida também neste dia 16, em locais diferenciados.

Após a decisão, o pré-candidato ao Executivo Alex Martins declarou:

“Com certeza, o PDT e a Rede fortalecem a proposta de construir uma Volta Redonda melhor, com diálogo e determinação para fazer. Estou muito feliz de ter ao meu lado a Jussara Ferreira, representante feminina na política, líder comunitária com voz ativa e garra para trabalhar, referencias fundamentais para transformar a realidade da nossa cidade, tendo como princípios a valorização e dignidade do cidadão”, destacou Alex Martins.

Já Jussara Ferreira disse da sua honra em compor a chapa do PSB.

“É uma aliança muito importante para Volta Redonda, voltada para construir, avançar, cuidar das pessoas – crianças, adolescentes, idosos, homens e mulheres. É a oportunidade para colocar Volta Redonda no cenário que a cidade merece, através do desenvolvimento de projetos voltados para a educação, esporte, mobilidade urbana e o trabalhismo”, declarou.

Durante a convenção do PDT, o presidente da executiva municipal, Wellington de Oliveira Fragoso, reforçou que a aliança com o PSB está ocorrendo em várias cidades do Brasil.

– Ambos os partidos têm propostas voltadas para o bem estar do ser humano, haja vista a preocupação latente com a crise do desemprego, que já existia antes mesmo da pandemia do coronavírus. O Alex Martins já demonstrou sua capacidade e competência quando esteve à frente da OAB-VR e, sem dúvidas, é a melhor opção para Volta Redonda. Essa pré-candidatura ganha mais força com a chegada da Jussara Ferreira, que desenvolve ao longo de décadas um trabalho social de apoio e cuidado com as pessoas mais vulneráveis da sociedade – disse.

O presidente da Rede Sustentabilidade, Alexandre Faria, disse o apoio à candidatura de Alex Martins decorre dos pensamentos e propostas apresentadas pelo PSB, que estão alinhadas aos princípios e valores que a Rede possui.

“Acreditamos que Alex Martins terá à frente da Prefeitura de Volta Redonda a capacidade de conversar com todos os setores da sociedade; terá condições de tratar as demandas da população e do empresariado, com respeito e transparência e de buscar o melhor para a nossa cidade”, declarou.

Mudanças

As eleições de 2020 trazem novas regras.

Uma delas diz respeito às coligações, que são válidas apenas para os cargos majoritários, ou seja, de prefeito e vice.

Pela primeira vez, candidatos ao cargo de vereador não poderão concorrer por meio de coligações.

O fim das alianças impõe que o candidato a uma cadeira na câmara municipal somente poderá participar do pleito em chapa única dentro do partido ao qual é filiado.

Neste contexto, o PSB tem em sua chapa 28 pré-candidatos a vereadores.

Deste total, 10 são mulheres. Já o PDT participa do pleito de 15 de novembro, com oito pré-candidatos a uma vaga na Câmara Municipal.