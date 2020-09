PSD escolhe Alexandre Serfiotis para disputar prefeitura de Porto Real

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 17:33 horas

Porto Real – O PSD de Porto Real escolheu Alexandre Serfiotis para ser pré-candidato a prefeito. Respeitando o momento da pandemia, as convenções foram realizadas entre domingo e segunda, com intervalos de horários entre os partidos para evitar aglomeração. Os pré-candidatos a vereador colaboraram com o número reduzido de convidados. No local foi disponibilizado álcool em gel, bem como o uso de máscara e aferição de temperatura de todos os presentes foram obrigatórios. Para evitar queimadas, em defesa dos animais e em respeito às pessoas que faleceram com Covid-19, em Porto Real, não foram utilizados fogos de artifício nas convenções