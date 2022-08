PSD referenda candidatura de Nelson Gonçalves à Alerj

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 18:02 horas

Volta Redonda – O PSD oficializou a candidatura de Nelson Gonçalves a deputado estadual. O candidato volta a defender setores como Educação, Saúde e Estradas: “Nossa região precisa de um deputado com experiência, que conheça a realidade local, os caminhos para se conquistar recursos para investimentos, e um histórico de trabalho destinado aos interesses da comunidade”, ressaltou.

O candidato listou alguns investimentos para a região conquistados durante seus mandatos como deputado estadual. Um deles é a implantação da primeira escola da Faetec, com cursos profissionalizantes, na Volta Grande, em Volta Redonda; reforma de escolas da rede estadual, implantação de cursos técnicos profissionalizantes, como o de Meio Ambiente, no Colégio Rondônia, na São Geraldo, além da lei criando a Universidade Pública do Sul Fluminense, com oferta de diversos cursos e programas de pesquisas para a nossa região.

Outro destaque de trabalho do candidato são as inúmeras obras de pavimentação e recuperação asfáltica de estradas como Amparo a Santa Isabel, Barra Mansa a Angra dos Reis, Valença a Conservatória, Santa Isabel a Conservatória e Santa Isabel a Parapeuna, além de Vargem Alegre a Pinheiral, entre outras.

Nelson a proposta de destinação de R$ 20 milhões para o início das obras do Hospital Regional.

Tratamento de esgoto

Nelson é autor ainda de leis como a que regulamenta recursos para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto, Gil Portugal, na Vila Santa Cecilia, em Volta Redonda. A ação visa preservar o meio ambiente, em especial, o Rio Paraíba do Sul, principal manancial, responsável por abastecer três estados – Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.