PSD terá candidato a prefeito em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 19:29 horas

Partido terá candidato e que definirá o nome até 30 junho

Volta Redonda – O ex-deputado estadual Nelson Gonçalves, presidente municipal do PSD, anunciou nesta terça-feira dia 09, que o partido terá candidato a prefeitura de Volta Redonda. A escolha do pré-candidato deverá acontecer até o final deste mês. A decisão da legenda acontece após a desistência do atual prefeito Samuca Silva de concorrer a reeleição.

Entre os nomes de destaque filiados à legenda estão o ex-prefeito Paulo Baltazar; o ex-secretário de Saúde Alfredo Peixoto; e os vereadores Luciano Mineirinho e Maurício Pessoa.

– Com o anúncio do prefeito Samuca, que abriu mão da candidatura a reeleição, precisamos buscar alternativas para a cidade e o PSD se coloca a disposição para a construção de um projeto que também dará sequência as ações positivas realizadas pelo atual governo, principalmente, as medidas de gestão – disse Nelson Gonçalves.

O ex-deputado ainda salientou que há uma orientação do partido para que em cidades com mais de 200 mil eleitores a legenda tenha candidatura majoritária.

– Vamos debater internamente agora o melhor nome para disputar o pleito. A decisão será do colegiado – disse Nelson.