PSDB confirma apoio a Dayse Penna

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 20:13 horas

Volta Redonda – Na tarde desta segunda-feira, 14, a coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver”, entre os partidos PROS e PSL, recebeu o apoio do Partido Social Democracia Brasileira, PSDB. A decisão foi oficializada durante convenção do PSDB na Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda, ACIAP VR. O pré-candidato a vice-prefeito Ademar Esposti, e o deputado federal Antônio Furtado (ambos do PSL), o presidente do PROS, Luiz Henrique Carvalho Gate e o Vereador Carlinhos Santana (PROS) também estiveram presentes na reunião.

O presidente do PSDB, Jorge Alberto Felipe Cury, falou sobre a decisão de caminhar com Dayse Penna e Ademar Esposti. “Hoje estamos chegando no final de uma etapa que começamos a construir há algum tempo. Abrimos as portas do partido para receber vários candidatos, ouvir as propostas que eles tinham e no final disso tudo eu penso que a gente escolheu a melhor opção. A melhor opção hoje é a Dayse. A gente escolheu uma mulher dinâmica, inteligente e disposta. Isso é o mais importante!”, declarou Jorginho.

Já a pré-candidata Dayse Penna destacou o diálogo e o conhecimento do plano de governo para trabalharem juntos. “Nosso desafio é nos ver como família, nós estamos nos reunindo para trazer para o município uma solução que a gente acredita nesse momento ser muito viável. E a gente quer conversar com vocês e quer que vocês colaborem também, com ideias, com propósito, com aquilo que vocês acreditam ser importante no momento. Eu falo sempre que política é participação cidadã, a gente precisa se disponibilizar para fazer a nossa contribuição”, ressaltou disponibilizando-se.

Com mais essa aliança, a coligação passa a ser a chapa com maior tempo de propaganda eleitoral nas rádios, já que os partidos PROS/PSL/PSDB juntos possuem a maior bancada na Câmara dos Deputados se comparada a outras coligações de Volta Redonda já formalizadas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) define o tempo de propaganda eleitoral de acordo com o número de deputados federais por partido.