Psol-VR confirma candidatura da professora Juliana Carvalho à prefeitura

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 19:02 horas

Volta Redonda – O Psol (Partido Solidariedade e Liberdade), referendou na última terça, 8, a pré-candidatura da professora Juliana Carvalho para a prefeitura de Volta Redonda. Durante a convenção, que aconteceu online, como medida de segurança contra a pandemia do Coronavírus, Juliana destacou que o principal objetivo da sigla, ao lançar seu nome é, antes de tudo, combater as opressões.

“Sou fruto desse partido maravilhoso onde encontrei irmãos e irmãs há mais de 13 anos. A luta que se impõe nesse momento é a luta pela vida e contra qualquer forma de exploração e opressão. Nesse partido, que aliás é fruto de movimentos sociais diversos, debatemos nossa realidade e buscamos alternativas para atuar sobre ela”, explicou a professora.

Juliana destacou também que trabalhará para que a CSN volte a produzir em prol da cidade e não pelo lucro desmedido, à custas da exploração do povo voltarredondense e de outros.

“O Psol se coloca nessa luta propondo uma outra política e assume de forma coerente a necessidade da taxação de terras pertencentes a cidade e que hoje se encontram como propriedade da CSN. Essas terras representam um quarto da nossa cidade e não possuem função social. Não dá mais para aceitar uma prefeitura que entende que sua função é ajudar o empresário a gerar emprego”, criticou a candidata do Psol.

E como não poderia deixar de ser, a professora pontuou que levará para os debates pautas históricas do partido que fundamentam, inclusive, a escolha de seu nome já que ela é mulher, negra e cultua uma religião de matriz africana.

“Volta Redonda foi uma cidade, embora machista, em que a luta de classe esteve na ordem do dia. Queremos recuperar essa história, lembrando o protagonismo da maioria negra, veio construir a CSN, e das mulheres na participação das lutas da cidade, se organizando em associações de moradores, clubes de mães, etc, de forma autônoma. A partir dessa história, queremos debater machismo, racismo religiosos e ambiental, defender a liberdade religiosa, propor medidas contra o feminicídio, contra o genocídio da juventude negra e contra a LGBTfobia. Enfim, construir com o povo uma cidade de direito”, resumiu.

Por fim, Juliana fez questão de homenagear uma figura histórica do partido em Volta Redonda, a também professora Maria das Dores Motta, a Dodora fazendo referência à sua trajetória não apenas na sigla socialista, mas na luta propriamente dita.

“Nossas candidatas e candidatos a vereador e vereadora são fruto da luta das mulheres, dos negros, lgbts e contra a exploração da classe trabalhadora nessa cidade e construíram esse programa coletivamente, assim como todo o partido e movimento social que nos compõe. E como diria nossa companheira Dodora é preciso coragem para seguir e isso nós temos!!! Nossos passos vêm de longe!”.