PSTU faz convenção e define chapa majoritária

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 19:27 horas

Volta Redonda – O PSTU de Volta Redonda oficializou em sua Convenção Partidária, que aconteceu virtualmente, em 08/09/ 2020, a partir das 18 horas, as pré-candidaturas da professora Mônica Teixeira Corrêa , para prefeita, e do metalúrgico Lázaro Mendonça, para vice-prefeito de Volta Redonda.

De acordo com nota emitida pelo partido, eles serão porta vozes do Programa Revolucionário e Socialista do PSTU nessas eleições. A intenção da legenda é “pavimentar um caminho para a construção de uma sociedade sem explorados e exploradores”.

O PSTU prioriza a divulgação de suas ideias em relação à busca da vitória nas urnas. A nota do partido afirma que a legenda vai “participar das eleições para dizer que as mudanças necessárias em Volta Redonda e no país só vão acontecer com o povo na rua, mobilizado e organizado”.

Sobre o PSTU

O PSTU, tradicionalmente ligado a movimentos sindicais, propõe, de acordo com o site nacional da legenda, ” abolir a grande propriedade privada, nacionalizar as terras e colocar tudo isso sob controle dos trabalhadores e dos setores oprimidos”.

Para o partido, “isso é necessário para que se possa planejar democraticamente – com a participação e decisão dos trabalhadores e oprimidos – a economia do país, de acordo com as necessidades e interesses da classe trabalhadora, dos setores populares, oprimidos e da juventude, ou seja, da imensa maioria da população do país. Decidir como utilizar os recursos naturais do país, protegendo o meio ambiente, junto com e respeitando os povos da floresta e as comunidades estabelecidas. Decidir o que será produzido, e como, ao utilizar a capacidade produtiva do país. A libertação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores e da sua auto-organização”.